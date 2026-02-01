El triunfo de Chivas por 3-2 ante Atlético San Luis no solo dejó tres puntos valiosos y el paso perfecto en el Clausura 2026, sino también una acción que rápidamente se robó la escena. Richard Ledezma marcó un golazo que abrió el camino de la victoria y que, apenas terminó el partido, comenzó a multiplicarse en redes sociales como uno de los momentos más destacados de la jornada.

El tanto del carrilero rojiblanco fue celebrado por la afición como una muestra de calidad y personalidad. En distintas redes sociales se repitieron los videos de la jugada, con elogios a la definición y a la construcción colectiva previa, en la que también apareció Roberto Alvarado. “Qué gol”, “jerarquía pura” y “este es el Ledezma que necesitaba Chivas” fueron algunas de las frases más reiteradas entre los hinchas.

Más allá del impacto visual, el gol reforzó una sensación que viene creciendo partido a partido: Ledezma atraviesa un momento alto y se está consolidando dentro del esquema de Gabriel Milito. En redes, varios usuarios destacaron su confianza, su lectura del juego y la tranquilidad para resolver en instancias decisivas, atributos que empiezan a convertirlo en una pieza indispensable del equipo.

El entusiasmo también se mezcló con el buen presente colectivo. El paso perfecto del Rebaño, con cuatro triunfos en cuatro fechas, alimentó mensajes de ilusión y comparaciones con otros arranques prometedores del club. En ese contexto, el gol de Ledezma apareció como símbolo de un equipo que responde en partidos complejos y que tiene variantes para lastimar.

Richard Ledezma le pone presión a Javier Aguirre

El nivel de Richard Ledezma tampoco pasa desapercibido más allá de Guadalajara. El futbolista mexicoamericano acaba de debutar con la Selección Mexicana y empieza a pisar fuerte en la carrera por un lugar en la lista para el Mundial 2026. Con goles, confianza y buen nivel en un equipo protagonista, el lateral derecho suma cada vez más adeptos y le mete presión directa a Javier Aguirre, en un contexto donde cada rendimiento cuenta y actuaciones como la de San Luis pesan y mucho.