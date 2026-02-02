Chivas Femenil atraviesa un buen momento en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El equipo rojiblanco volvió a mostrar solidez y carácter en su más reciente victoria como local ante León, un triunfo que ratifica el buen andar del Guadalajara en este inicio de torneo y lo mantiene en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

Más allá del resultado, en la previa del encuentro hubo una imagen que no pasó desapercibida y que terminó reflejando mucho más que una simple arenga. La periodista Michelle Rosas compartió un video instantes antes del inicio del partido, donde se observa a Cristina Ferral dando indicaciones claras y firmes a varias de sus compañeras dentro del campo. La escena expuso con naturalidad a una futbolista que hoy se muestra como una de las voces más fuertes del equipo.

Ferral, marcadora central de 32 años y una de las referentes silenciosas del plantel, no solo asumió ese rol desde lo discursivo tras su llegada desde Tigres UANL. Ante León fue también protagonista en el marcador, al convertir uno de los goles del triunfo, coronando una actuación que volvió a poner en evidencia su importancia tanto en defensa como en momentos clave del partido.

El presente de Chivas Femenil también se explica, en gran parte, por el rendimiento defensivo que ha mostrado en estas primeras seis jornadas del Clausura 2026, donde apenas recibió dos goles. Con una zaga más ordenada, intensa y comprometida, el equipo ha encontrado en Ferral a una líder que organiza, corrige y contagia competitividad, una figura que el Guadalajara venía necesitando en torneos anteriores.

La exigencia de Cristina Ferral en Chivas Femenil

Tras el encuentro, Ferral fue clara al mostrar su inconformidad pese a la victoria y dejó en evidencia la mentalidad con la que afronta cada partido. “Me da coraje, la verdad me da coraje porque como defensa nunca te gusta recibir gol”, reconoció. A su vez, explicó que el equipo identifica esos detalles como aspectos a mejorar: “Han sido errores que hemos cometido; creo que son mejorables y siempre estamos con el objetivo de seguir avanzando. Triste de que hayamos recibido gol en contra, pero con la mentalidad de saber por qué pasó y que no vuelva a pasar”.