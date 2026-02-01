Tras la victoria de Chivas Femenil por 3-1 ante León Femenil, en partido correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026, disputado en el Estadio Akron, Antonio Contreras expresó su satisfacción por el momento que vive el equipo.

En conferencia de prensa, el estratega español fue enfático al describir el estado anímico del plantel, señalando que atraviesan la etapa más positiva desde su llegada a la institución rojiblanca.

“Este equipo se lo cree, este equipo disfruta, este equipo es feliz, y en este momento, desde mi llegada, es el momento más feliz de Chivas Femenil”, afirmó ante los medios de comunicación.

El entrenador ibérico también resaltó la importancia del entorno que acompaña al club, agradeciendo a quienes se mantienen firmes y respaldan el proyecto día a día.

“Estamos felices, que nos dejen trabajar tranquilos y el que quiera unirse al barco nuestro que se una, y las que quieran o los que quieran salir, como dice el amigo de un amigo mío: ‘bye’“, finalizó Antonio Contreras.

¿En qué lugar se ubica Chivas Femenil en el Torneo Clausura 2026?

Cabe mencionar que con este resultado, el Club Deportivo Guadalajara Femenil e ubicó en la segunda posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate, las mismas unidades que América Femenil, pero con menor diferencia de goles.