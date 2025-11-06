Se acerca el final del año 2025, por lo que la FIFA se ha dado a la tarea de elegir a los mejores elementos de todo el mundo para condecorarlos con el trofeo The Best, en donde para sorpresa de propios y extraños, un exjugador de Chivas apareció entre los nominados.

Este galardón lo entrega la FIFA con la intención de reconocer el rendimiento individual de los personajes más importantes del mundo del balompié en diferentes categorías, en donde destacó la presencia de Javier Aguirre en la terna para Mejor entrenador.

El Vasco, quien fuera jugador del Guadalajara a finales de la década de los años 80, recibió esta nominación después de un destacado año, en donde llevó a México a ganar la Copa Oro y la Nations League.

Javier Aguirre compite contra monstruos de talla mundial como Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Roberto Martínez, Arne Slot y Enzo Maresca, por lo que se han dividido opiniones dentro de México por la nominación del Vasco.

¿Cuándo jugó Javier Aguirre en Chivas?

Después de su aventura por el futbol de Europa, el Vasco regresó a la Liga MX para la Temporada 1987-88 para portar la camiseta del Guadalajara, misma que utilizó hasta 1993, año en el que decidió ponerle fin a su carrera como jugador profesional.