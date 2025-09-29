Las Chivas de Guadalajara inician una semana con mayor tranquilidad después de la victoria sobre Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, la cual sirvió para escalar en la tabla de posiciones del Apertura 2025 y meterse en puestos de Play-In. Además, el Rebaño viene de una seguidilla importante de partidos y ahora tendrá tiempo para recargar energías y preparar su próximo compromiso.

El Guadalajara subió hasta el 9° lugar y volverá a ver acción el próximo domingo 5 de octubre, como visitante frente a los Pumas de la UNAM, que se encuentran justamente un escalón por debajo. Asimismo, la Selección Mexicana Sub-20 debutó en el Mundial de Chile 2025 con participación directa de un canterano rojiblanco.

Diego Ochoa le marcó a Brasil en el Mundial Sub-20

En el estreno de México en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, el Tri empató por 2-2 ante Brasil, uno de los grandes candidatos al título. El único jugador rojiblanco que jugó como titular fue Diego Ochoa, quien además anotó de cabeza el gol de la igualdad. El defensor central se encuentra actualmente cedido en Bravos de Juárez, como parte de la operación para el regreso de Diego Campillo a Chivas. Asimismo, Yael Padilla ingresó desde la banca y Hugo Camberos no tuvo participación, al igual que Juan Liceaga.

Gabriel Milito culpó al campo de juego por la lesión de Bryan González

El Rebaño Sagrado viene teniendo varias complicaciones a raíz de los jugadores lesionados y en el último encuentro, el que tuvo que salir fue Bryan González, autor de un golazo para abrir el marcador. El Cotorro se fue reemplazado por Miguel Gómez y en conferencia de prensa, su entrenador Gabriel Milito explicó que el lateral izquierdo se dobló el tobillo “producto del estado del campo”, diferenciando esa modificación de las demás, que fueron sólo para “refrescar al equipo”.

Javier Mier intervino para que se reprograme el Puebla vs. Chivas

El pasado viernes, cuando la tormenta eléctrica retrasó el inicio del juego ante Puebla, hubo presión por parte de TV Azteca para que el encuentro se jugara de todas maneras. De acuerdo al periodista César Huerta, los directivos rojiblancos que estaban allí presentes eran Javier Mier, Alejandro Manzo, Luis Piñon y Jesús Sánchez, quienes le reclamaron al comisario de la Liga MX, principalmente cuando el equipo local salió a realizar la entrada en calor. “Javier Mier se armó de valor. Se dejó ir con el comisario. A los gritos a reclamarle porque permitió que Puebla fuera a calentar cuando no había acuerdo”, explicó Huerta.