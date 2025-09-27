Una nueva alarma se enciende en el Club Deportivo Guadalajara. En los últimos partidos, Gabriel Milito tuvo que lidiar con varias ausencias, la mayoría de ellas por lesiones. Ahora, en el partido contra Puebla, el Mariscal dispuso dos cambios en el entretiempo donde salieron Bryan González y Santiago Sandoval.

El volante ofensivo se encontraba amonestado luego de una expulsión que el árbitro rectificó vía VAR. Es por ello que no sorprendió el ingreso de Cade Cowell en su lugar. Sin embargo, la alerta se disparó por el Cotorro, ya que en el segundo tiempo lo estaban tratando en uno de sus tobillos.

De acuerdo a lo que comentó el periodista Omar Villarreal en la transmisión de TV Azteca, González volvió al banco de suplentes luego del entretiempo. Allí los profesionales de Chivas lo estaban atendiendo en el tobillo. A partir de ello hay que estar a la espera de algún informe por parte del Guadalajara.

El mal estado del campo de juego suele atentar contra el físico de los jugadores, y más sobre las articulaciones como el tobillo. En esta oportunidad, la cancha del Estadio Cuauhtémoc no mostró las mejores condiciones, con un terreno muy flojo y varios sectores desparejos.

Roberto Alvarado sufrió un esguince de tobillo en el Clásico Nacional

El terreno del Estadio Ciudad de los Deportes no se presentó en óptimas condiciones en la jornada 8 del Apertura 2025. En el Clásico Nacional, cerca del final, Roberto Alvarado se dobló el tobillo ante el mal estado del césped. Luego se constató un esguince que ya le hizo perder tres juegos. A partir de ello surge el temor de que a Bryan González le haya sucedido lo mismo.