Marco Fabián es uno de los consentidos de las Chivas de Guadalajara, su aporte dentro de la cancha y el amor que siempre ha manifestado por los rojiblancos, le ha dado la posibilidad de seguir en el recuerdo de la afición, por lo cual sorprendió su regreso a la Perla Tapatía con una propuesta muy atractiva.

Y es que Marco Fabián, exatacante del Rebaño Sagrado, se reunió con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus para ofrecer que uno de los visores del Rangers FC de Andorra, club del que es dueño, esté presente en la final de la Copa Jalisco que se llevará a cabo el domingo, para observar nuevo talento y llevarlo al conjunto europeo.

“Ídolo de Chivas y del futbol mexicano y ahora incursionando como directivo en Europa, ahora en Andorra que tiene los colores de la bandera de Jalisco. Es un honor recibir a Marco. Este domingo será la final de la Copa Jalisco y marco me trae una gran propuesta que he aceptado, que los jóvenes que salgan de Copa Jalisco puedan tener un visor de su equipo para que vayan a jugar a Andorra”, fue lo que comentó el funcionario en su cuenta de X.

En tanto el Marco Fabián de la Mora, quien nunca ha podido tener su segundo regreso a Chivas, confirmó la noticia: “Muchísimas gracias, un placer para mí, esta es mi casa y el poder brindar este vínculo a todos los jóvenes, a los jóvenes de Jalisco para abrirles las puertas de Europa y ver a dos o tres cumpliendo el sueño en Primera División”.

Marco Fabián siempre ha querido volver a Chivas

Fabian de la Mora siempre ha manifestado su intención de regresar a la que fue su casa desde que era un jovencito, pues es canterano de Guadalajara y sus mejores momentos en el futbol mexicano los vivió como rojiblanco. Ahora es dueño del Rangers de Andorra y hace unos días afirmó que le gustaría volver al equipo de sus amores, incluso como directivo.