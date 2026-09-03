Dylan Guajardo fue uno de los tantos jugadores de Chivas que no se consolidó en el primer equipo. Esta noche brilló con un golazo en la Liga de Expansión MX.

A lo largo de su historia, en Chivas hubo un sinfín de jugadores que se formaron en las fuerzas básicas y que no se consolidaron. Uno de los jugadores que pintaba como crack, pero que no llegó a brillar fue Dylan Guajardo. En las últimas horas anotó un golazo para Dorados de Sinaloa en la Liga de Expansión MX.

El contención de 24 años fue uno de los primeros jugadores que decidió emigrar al Rangers de Andorra que pertenece a Marco Fabián. Sin embargo, al igual que con el Guadalajara, no se consolidó y tuvo que regresar a México.

La actualidad de Dylan Guajardo lo tiene como jugador titular de Dorados de Sinaloa de la Liga de Expansión MX. Esta noche, enfrentó a Tepatitlán y fue partícipe de un golazo para el equipo que dirige Luis Alberto Orozco Peñuelas.

Dylan Guajardo anotó golazo en la Liga de Expansión MX. (Foto: IMAGO7)

El canterano del Guadalajara recibió un centro preciso de Fernando González, la paró de pecho y le rompió la portería. Alain Estrada, guardameta del Tepa, poco pudo hacer porque el tiro se terminó de clavar en el ángulo derecho.

Cabe destacar que desde que regresó de Europa, Dylan Guajardo se consolidó en Dorados de Sinaloa de la Liga de Expansión MX. En el 2026 jugó 14 partidos, anotó un gol y dio dos asistencias en 1018 minutos.

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¿Cómo fue el paso de Dylan Guajardo por Andorra?

Dylan Guajardo fue uno de los tantos jugadores de las fuerzas básicas de Chivas que llegaron a Rangers de Andorra. En el equipo de Marco Fabián jugó 11 partidos y anotó dos goles en 820 minutos.