Chivas visitará al Atlético de San Luis este sábado en el Estadio Alfonso Lastras, en un partido correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026. El conjunto potosino llegará con la motivación de haber conseguido su primera victoria del torneo ante Monterrey, mientras que el Guadalajara buscará responder después del empate conseguido la semana pasada frente al Pachuca.

Para Gabriel Milito, el objetivo es claro: Chivas necesita volver a sumar de a tres. El empate ante los Tuzos dejó un sabor decepcionante después de que el Rebaño Sagrado tuviera oportunidades para conseguir un mejor resultado, por lo que el estratega rojiblanco buscará que su equipo salga con máxima intensidad para conseguir los tres puntos en territorio potosino.

Gabriel Milito buscará regresar a la senda del triunfo.

Afortunadamente para el Guadalajara, el estratega rojiblanco recuperará a uno de sus jugadores de mayor confianza. El club anunció entre sus convocados a Daniel Aguirre, quien por fin está de regreso en la actividad después de haber sufrido una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas. Su retorno representa una alternativa importante para Milito de cara a un encuentro en el que necesita sacar el máximo rendimiento de su plantilla.

Lamentablemente, Chivas también tendrá tres bajas para este compromiso. El club informó que Miguel Gómez presentó un fuerte dolor durante uno de los entrenamientos y posteriormente se confirmó que padece una lesión muscular, mientras que José Castillo, quien se esperaba su regreso para esta tarde, y Bryan González continúan trabajando en la recuperación de sus respectivas lesiones musculares. Ninguno de los tres estará disponible para enfrentar al Atlético de San Luis.

Por lo tanto, se espera que la alineación para visitar el Alfonso Lastras sea muy similar a la que Gabriel Milito utilizó en la visita al Pachuca. La principal novedad podría estar en la defensa, pues la línea de tres centrales estaría conformada por Diego Campillo, Luis Romo y el recién recuperado Daniel Aguirre, quien tendría la oportunidad de volver directamente a la titularidad después de su largo periodo de recuperación.

La convocatoria completa de Chivas para enfrentar al Atlético de San Luis en la Jornada 7