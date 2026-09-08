Chivas se alista para enfrentar a Pumas UNAM, previo al duelo contra América por el Clásico Nacional. En medio de este panorama, Zague afirmó que el proyecto del Guadalajara funciona porque depende del equipo.

Chivas parece haber comenzado a encontrar el camino correcto para ir en busca de la 13 en el Apertura 2026. Sin embargo, son varios los aficionados del Guadalajara que se enojan en redes sociales porque los refuerzos no funcionan o ante la salida de Armando González. A diferencia de lo que piensan varios chivahermanos, Zague no dudó en señalar que el proyecto de Gabriel Milito busca jugar bien y no depender de individualidades como sucedía en otras ocasiones.

Es un hecho que el Rebaño Sagrado tuvo serios problemas para comenzar a engranar su sistema de juego. Entre los refuerzos que no se terminaron de acoplar y la falta de gol de Armando González, el conjunto rojiblanco no sumaba puntos importantes ante rivales como FC Juárez y Pachuca.

La victoria contra Atlético de San Luis dejó la sensación de que Chivas mantiene el mismo nivel que lo llevó a jugar la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026 y que encontró la solución a su falta de gol con Ricardo Marín y Santiago Sandoval. Tras lo vivido en el Estadio Alfonso Lastras, Zague señaló que el Guadalajara juega bien.

Gabriel Milito busca que Chivas además de ganar juegue bien. (Foto: IMAGO7)

“Ha encontrado momentos en donde ha jugado inclusive bien o hasta mal y ha ganado pero en ese proceso de Milito la mayoría, digamos, el porcentaje más alto es que ha jugado bien y ha gustado y a partir de ahí tienes más condiciones de intentar jugar bonito”, comentó.

A su vez, afirmó que nadie acepta en el Guadalajara que con el técnico argentino se apuesta por un colectivo y no por ciertas individualidades para ganar los partidos. “El futbolista es mucho más fácil trabajar con resultados positivos. La confianza se va ganando, se va adquiriendo y el jugador se atreve a hacer cosas mucho más prácticas que en su momento. Cuando los resultados son diversos no se atreve a hacer eso, entonces está dando una combinación importante. Creo que lo más significativo de Guadalajara es que como dijimos: los futbolistas son importantes, pero aquí el proyecto de Milito hace que el equipo juegue en conjunto y no dependa solamente de uno o dos o tres futbolistas”.

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¿Cuál es el próximo juego de Chivas en el Apertura 2026?

El próximo domingo Chivas recibirá a Pumas UNAM por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse a las 19:00 del Centro de México y podrá verse por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.