Las primeras palabras de Víctor Guzmán como nuevo jugador del Toluca dejaron declaraciones interesantes, pero hubo algunas que llamaron especialmente la atención entre los aficionados de Chivas. El mediocampista elogió en reiteradas ocasiones a la directiva escarlata, el proyecto deportivo y la inversión realizada por el club en los últimos años para convertirse en uno de los protagonistas de la Liga MX.

Tras recuperar protagonismo durante su préstamo en Pachuca, el Pocho llegó libre a Toluca después de finalizar su contrato con el Guadalajara. Ahora, ilusionado con esta nueva etapa, destacó el ambiente competitivo que encontró en el actual campeón del futbol mexicano y aseguró que llega con la intención de seguir conquistando títulos.

Durante la entrevista con los medios oficiales del club, Guzmán se mostró especialmente elogioso con la estructura institucional de los Diablos Rojos y atribuyó buena parte de los éxitos recientes al trabajo realizado desde los despachos. “Todos son muy ganadores, desde la directiva hasta el director técnico y los jugadores. Ahí está la recompensa de las inversiones que hicieron los dueños, del buen trabajo que tiene la directiva y de lograr cosas importantes”.

Además, insistió en que los resultados obtenidos por Toluca son consecuencia de un proyecto bien ejecutado y de objetivos claros dentro de la institución. “Cuando empiezas a hacer las cosas bien, empiezas a tener esos objetivos que te planteas y empiezan a llegar los trofeos y las alegrías”.

Las declaraciones cobran relevancia al recordar cómo se produjo su salida del Guadalajara. Antes de marcharse cedido a Pachuca, el Pocho realizaba la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito e incluso había reveló que el entrenador le transmitió que contaba con él. Sin embargo, la directiva terminó optando por una cesión al conjunto hidalguense y un año más tarde, el mediocampista quedó libre al finalizar su vínculo contractual con el Rebaño.

Pocho Guzmán quiere ganar títulos con Toluca

“Venir a sumar es lo más importante en mi carrera. En lo personal quiero empezar a conquistar títulos y ayudar a que este club siga logrando cosas importantes. Es motivador para todo mundo que viene a Toluca. Lo que ya consiguieron ellos nos ayuda a reforzar y a empezar a ganar cosas importantes también”. Con esas palabras, el ex capitán de Chivas dejó en claro la ilusión con la que afronta esta nueva etapa de su carrera, ahora defendiendo los colores de uno de los equipos más exitosos del futbol mexicano en los últimos años.