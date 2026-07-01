Víctor Guzmán fue uno de los jugadores que llegó a Chivas para marcar la diferencia. Sin embargo, se fue por la puerta de atrás y ahora jugará en Toluca.

Uno de los jugadores que toda la afición de Chivas amó por como jugó y se fue por la puerta de atrás tras no poder alcanzar el campeonato Veljko Paunovic en el banco de suplentes. Tras jugar en Pachuca, Toluca hizo oficial su llegada para el Apertura 2026.

A lo largo de los últimos años el equipo que hoy dirige Antonio Mohamed se ha hecho de jugadores con pasado reciente en Verde Valle. Alexis Vega, Antonio Briseño, Pável Pérez, Jesús Angulo y recientemente Érick Gutiérrez.

Tras la salida de Guti, Víctor Guzmán fue oficializado como jugador de Toluca para el Apertura 2026 de la Liga MX. “¡Bienvenido, Pocho! El ROJO te va muy bien”, expresó el equipo escarlata en redes sociales. “A esta mano nadie la gana. Soy Víctor Guzmán. Ya llegué. ¡Vamos Diablos!”, expresó el exjugador rojiblanco.

Los números de Víctor Guzmán en Chivas y Pachuca

En la última temporada, 2024-2025, con Chivas sumó 786 minutos y tan solo anotó dos goles en 18 partidos. Con la llegada de Gabriel Milito fue prestado a Pachuca club en el que se volvió a reinventar. Con los Tuzos jugó 1808 minutos y marcó cinco goles en 37 partidos.