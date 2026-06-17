Chivas ya se prepara para el Apertura 2026. De cara al siguiente campeonato, repasa cómo se encuentra el semáforo de altas del Guadalajara.

A poco más de un mes de la eliminación a manos de Cruz Azul, Chivas comenzó con su preparación para el Apertura 2026 de la Liga MX. El Guadalajara regresa a los trabajos con el objetivo de quedarse con uno de los dos campeonatos que estarán en juego en el segundo semestre del año.

En medio de los trabajos de pretemporada, la directiva del Guadalajara ya alista la plantilla que tendrá disponible Gabriel Milito. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cómo se encuentra el semáforo de altas para el siguiente torneo.

Kevin Castañeda

Uno de los primeros jugadores que Chivas hizo oficial como su refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga MX fue Kevin Castañeda. El mediocampista llega a Guadalajara a cambio de una suma de entre 3.5 y 4 millones de dólares más la carta de Yael Padilla, quien sale con una cláusula de recompra.

Jordan Carrillo

El segundo jugador que Chivas hizo oficial como su refuerzo para el Apertura 2026 fue Jordan Carrillo. El futbolista que se destacó en Pumas en el último torneo llega proveniente de Santos Laguna a cambio de cinco millones de dólares por el 70% de su carta.

Víctor Guzmán

Uno de los futbolista que los aficionados de Chivas buscaban que llegará a Verde Valle para reforzar su defensa era Víctor Guzmán. Sin embargo, Jesús Hernández reveló en su canal de YouTube que el defensor no quiere salir de Rayados de Monterrey porque Matías Almeyda lo convenció con su proyecto.

Guillermo Martínez

En las últimas horas, surgió el rumor de que Chivas está interesado en el fichaje de Guillermo Martínez para el Apertura 2026. Jon Barbón confirmó en sus redes sociales que será complicado que el Guadalajara vaya por el atacante de Pumas.