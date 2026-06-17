La espera se terminó ya que Chivas hizo oficial la presentación de uno de sus primeros dos refuerzos para el Apertura 2026 de la Liga MX. Se trata de Kevin Castañeda a quien el Guadalajara lo presentó épicamente con todos sus goles en Xolos y con la leyenda de que cumple el sueño de todo chivahamermano: ser jugador del Guadalajara.

Esta mañana toda la nación rojiblanca se levantó temprano debido a que tenía que acompañar a sus dos nuevos refuerzos a realizar pruebas médicas y físicas. Tras salir de la clínica del Doctor Ortega, ambos jugadores daban importantes señales porque se retiraron con la indumentaria de entrenamiento del Guadalajara.

Más de dos horas después de las pruebas y la firma de contrato, Chivas hizo oficial la llegada de Kevin Castañeda. Con un épico video en el que se ven todos sus golazos con la playera de Tijuana, el Rebaño Sagrado le dio la bienvenida al club más grande de todo la Liga MX. “¡Los sueños se cumplen! ¡Bienvenido al Rebaño Sagrado, Kevin!”, escribieron en referencia a que es un fiel seguidor del Guadalajara.

Kevin Castañeda es nuevo jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Épica presentación de Kevin Castañeda

¿Cuánto pagó Chivas por Kevin Castañeda?

Según trascendió vía diferentes insiders de Chivas, la operación para fichar al futbolista de Tijuana se formó por dos partes. Por un lado el Rebaño Sagrado abonó entre 3 y 4 millones de dólares en efectivo y entregó la carta de Yael Padilla como parte de pago. Cabe destacar que el Rebaño Sagrado se queda con una cláusula de recompra.