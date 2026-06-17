Se retrasó un poco, pero Kevin Castañeda y Jordan Carrillo ya están listos para ser oficialmente jugadores de Chivas.

Chivas está a horas de concretar oficialmente sus dos incorporaciones más esperadas para el Apertura 2026. Kevin Castañeda y Jordan Carrillo se presentaron este miércoles por la mañana para realizar los exámenes médicos de rutina, un paso indispensable antes de firmar sus contratos y convertirse formalmente en jugadores del Rebaño Sagrado. Con ambos futbolistas ya en Guadalajara, el anuncio oficial parece ser únicamente cuestión de tiempo.

Desde hace varios días existía un acuerdo entre las partes para que ambos mediocampistas reforzaran al equipo de Gabriel Milito. Sin embargo, la directiva rojiblanca decidió esperar a que los jugadores completaran satisfactoriamente las pruebas físicas y médicas antes de oficializar sus fichajes, siguiendo el protocolo habitual que aplica el club con todas sus incorporaciones.

En el caso de Kevin Castañeda, el futbolista ya había llegado a Guadalajara desde el martes por la tarde y hasta ofreció sus primeras declaraciones como futuro jugador de Chivas. Jordan Carrillo, por su parte, también arribó a la ciudad, aunque más tarde, y ahora ambos se encuentran completando los últimos requisitos administrativos para poder integrarse plenamente al proyecto rojiblanco. Si no surge ningún inconveniente en los estudios médicos, ambos firmarán sus respectivos contratos en las próximas horas.

La llegada de estos dos futbolistas representa un importante impulso para la zona ofensiva del Guadalajara. Gabriel Milito contará con más variantes para competir tanto en la Liga MX como en los torneos internacionales, además de incrementar la competencia interna en posiciones donde actualmente ya existen jugadores consolidados como Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Omar Govea.

La pretemporada de Chivas arrancará este jueves en Isla de Navidad

Con los exámenes médicos prácticamente concluidos y los refuerzos a punto de ser oficializados, Chivas iniciará formalmente su pretemporada este jueves 18 de junio con el viaje del plantel a Isla de Navidad. Ahí comenzará la etapa más intensa de preparación física bajo las órdenes de Gabriel Milito, quien buscará aprovechar al máximo estas semanas para llegar en óptimas condiciones al arranque del Apertura 2026 y a los compromisos que tendrá el equipo durante el semestre.