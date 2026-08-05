Las Chivas de Gabriel Milito no solo dan de qué hablar en México, sino que además lo hacen en Sudamérica. Si Amaury Vergara quiere tener su campeonísimo, le debe renovar en este preciso instante.

Las últimas horas para Chivas han sido de mucha expectativa debido a que Gabriel Milito volvió a ser vinculado con un equipo de Argentina. En esta ocasión no fue su amado Independiente, sino River Plate. En medio de los fantasmas que aún existen por culpa de Fernando Gago, es un hecho que el técnico argentino sabe muy bien que su Rebaño Sagrado algo debe estar haciendo bien para que desde Sudamérica lo volteen a ver. Por esta razón, es momento de que Amaury Vergara, Javier Mier y Alejandro Manzo anuncien que le han renovado su contrato para borrar cualquier tipo de temor y tentación en un futuro cercano.

César Huerta fue uno de los primeros en reportar que la directiva rojiblanca ya comenzó a preguntar qué pide el timonel albiceleste para extender su vínculo con el Guadalajara. A su vez, reveló que en la directiva no solo confían en la palabra de su director técnico, sino que además cuentan con una cláusula importante para que no vuelva a suceder lo que se vivió con Pintita en el Apertura 2024.

La estadística marca que Gabriel Milito en estos momentos no logró títulos, pero sí le sacó agua a las piedras porque rescató a un olvidado Omar Govea, le dio un nuevo rol a Daniel Aguirre, consolidó a Armando González y mantuvo como referentes a Luis Romo y Roberto Alvarado. A su vez, no tuvo temor en borrar vacas sagradas de la plantilla que no marcaban la diferencia por nivel o falta de profesionalismo como Isaac Brizuela, Alan Pulido y Érick Gutiérrez.

Gabriel Milito fue buscado por Chivas. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, desde su arribo el entrenador argentino se mostró abierto a la prensa y se ganó a los aficionados con una sonrisa y declaraciones de agradecimiento por recibirlo. A su vez, en la cancha, en el lugar en el que hay que demostrar, entregó un equipo que si tiene que meter el pie lo hace, pero que siempre va a apostar a ganar en la portería rival.

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Gabriel Milito sabe que sus Chivas generan ruido

A diferencia de Rayados, Tigres, Cruz Azul, América y Toluca, Chivas cuenta con la limitación de jugar con sangre mexicana y, a pesar de este obstáculo, el argentino cumplió con su palabra: levantó a un gigante dormido. Esta actualidad empieza a generar ruido en Sudamérica, ya que su equipo no solo gana y gusta, sino que no se da por vencido a pesar de estar abajo en el marcador, con bajas insólitas por la Selección Mexicana o por tener el arbitraje en contra en plena Liguilla.

Gabriel Milito logró impregnar en sus Chivas lo que muchas veces se puede ver en los equipos argentinos: coraje, pasión y buen futbol. El timonel rojiblanco logró impregnar el puro amor por el balompié que se ve cuando un niño juega una cascarita. Este futbol llevó a que un gigante de Sudamérica como River Plate, que apuesta a sus canteranos, haya deslizado la posibilidad de que él sea, ahora sí, el sucesor de Marcelo Gallardo.

El técnico argentino no es ningún ingenuo y ya sabe que el ruido que genera con su equipo ya no es solo en la CONCACAF, sino que también en la CONMEBOL. Con Argentinos Juniors generó un proyecto grandioso, mientras que con Atlético Mineiro pudo ser subcampeón de la Copa Libertadores.

Se sabe muy bien que Amaury Vergara quiere que en sus años como dueño del Guadalajara haya un nuevo campeonísimo. Gabriel Milito puede ser la piedra fundacional para marcar ese enorme proyecto, pero hay que borrar todo tipo de fantasma que dejó Fernando Gago y despejar cualquier tentación que pueda llegar de un club de Europa que pueda apostar a largo plazo como Juventus, Como, Arsenal o Ajax. Es momento de anunciar la renovación de nuestro pastor.