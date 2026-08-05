Chivas enfrenta a Los Angeles FC por la jornada uno de la Leagues Cup 2026. Conoce qué sucede con el Rebaño Sagrado si pierde, gana o empata.

Chivas tendrá su debut en la Leagues Cup 2026 cuando enfrente a Los Angeles FC en California. La gran pregunta que surge es qué sucede con el Rebaño Sagrado si empata, pierde o gana en su estreno en el torneo binacional.

El Guadalajara no tuvo el inicio que todo el mundo esperaba, debido a que nuevamente perdió contra Toluca en la jornada 1. Frente a FC Juárez se reencontró con la victoria, pero contra Puebla empató 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc.

Este miércoles, Chivas vuelve a tener acción en la esquiva Leagues Cup, la cual nunca pudo ganar ni avanzar a Cuartos de Final. Por esta razón, el Rebaño Sagrado necesita sumar de a tres para estar con chance de ser uno de los mejores sembrados en la tabla general de la Liga MX.

Gabriel Milito necesita que Chivas gane para aspirar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup. (Foto: IMAGO7)

¿Qué pasa si Chivas gana, empata o pierde ante Los Angeles FC?

Si Chivas le gana a Los Angeles FC: si el equipo de Gabriel Milito se queda con los tres puntos ante los angelinos, se posiciona de la mejor manera en la tabla de la Liga MX. A su vez, depende aún de sí mismo para alcanzar los cuartos de final de la Leagues Cup.

si el equipo de Gabriel Milito se queda con los tres puntos ante los angelinos, se posiciona de la mejor manera en la tabla de la Liga MX. A su vez, depende aún de sí mismo para alcanzar los cuartos de final de la Leagues Cup. Si Chivas empata y gana en penales a Los Angeles FC: de empatar y ganar en penales la noticia es que Chivas sumó dos puntos. Sin embargo, ya necesita que alguno de los equipos de la Liga MX deje algún punto en el camino para avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup.

de empatar y ganar en penales la noticia es que Chivas sumó dos puntos. Sin embargo, ya necesita que alguno de los equipos de la Liga MX deje algún punto en el camino para avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup. Si Chivas empata y pierde en penales a Los Angeles FC: de empatar y perder en penales sumará un solo punto, pero el panorama es más complicado para avanzar a los cuartos de final. En las siguientes fechas estará obligado a ganar y esperar que varios equipos de la Liga MX pierda puntos para ser uno de los mejores sembrados.

de empatar y perder en penales sumará un solo punto, pero el panorama es más complicado para avanzar a los cuartos de final. En las siguientes fechas estará obligado a ganar y esperar que varios equipos de la Liga MX pierda puntos para ser uno de los mejores sembrados. Si Chivas pierde ante Los Angeles FC: si cae ante los angelinos está obligado a ganar los próximos dos partidos y esperar que el resto de los equipos de la Liga MX pierdan puntos para tener chance de avanzar a los cuartos de final.