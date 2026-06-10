Llenar el álbum del Mundial es una de las tradiciones más emblemáticas de cada Copa del Mundo, convirtiéndose en un pasatiempo que une a aficionados de todas las edades alrededor del planeta. Para los futbolistas, además, aparecer en sus páginas representa algo muy especial, pues tener una estampita oficial es una forma de inmortalizar su participación en el torneo más importante del futbol y conservar un recuerdo que los acompañará durante toda su carrera.

Sin embargo, no todos los jugadores logran aparecer desde la primera edición del álbum. Esto se debe a que Panini suele elaborar las colecciones utilizando a los futbolistas que participaron en el proceso mundialista, cuando todavía no están definidas las listas finales de cada selección. Por esa razón, cada cuatro años existen algunos casos de jugadores que terminan asistiendo al Mundial, pero inicialmente quedan fuera de las estampitas oficiales.

Ese fue precisamente el caso de Armando González, quien no apareció en la primera tanda de cromos publicados para el Mundial 2026. No obstante, este martes por la noche llegó una enorme sorpresa para el delantero rojiblanco, pues Panini confirmó su inclusión dentro del set de actualización del álbum, una colección especial diseñada para corregir las listas definitivas de los futbolistas que finalmente fueron convocados a la Copa del Mundo.

La noticia fue recibida con entusiasmo por aficionados de Chivas y de la Selección Mexicana. Muchos seguidores celebraron que la Hormiga pudiera tener finalmente su lugar dentro de una edición histórica del álbum, especialmente considerando que se trata del primer Mundial con la participación de 48 selecciones. Para un jugador que hace apenas unos años soñaba con debutar en Primera División, ver su imagen plasmada oficialmente en el álbum mundialista representa otro logro más dentro de un ascenso meteórico.

Armando González podría tener complicado debutar en el Mundial 2026

Aunque la inclusión en el álbum es una gran noticia para el delantero rojiblanco, su situación deportiva dentro de la Selección Mexicana sigue generando incertidumbre. A pocos días del debut mundialista, diversos reportes señalan que Armando González sería actualmente la cuarta opción en la delantera para Javier Aguirre. Por ello, la Hormiga podría tener pocos minutos durante la Copa del Mundo y necesitará aprovechar al máximo cualquier oportunidad que se le presente para demostrar que también puede ser un jugador importante para el futuro del Tri.