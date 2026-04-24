Para Armando González, el éxito que está viviendo con las Chivas de Guadalajara no es producto de la casualidad, sino de una mentalidad de trabajo que no se detiene, aún cuando el entrenamiento oficial termina. El joven delantero, que se ha ganado el corazón de la afición a base de goles, reveló que está aprovechando sus horas extra en el club para desarrollar una habilidad totalmente nueva que busca convertirlo en el atacante más letal de la Liga MX.

En una reciente entrevista con Carlos Hermosillo para Fox Sports, la Hormiga no ocultó que su vida gira completamente en torno al balón. Durante una entrevista reciente, el canterano rojiblanco dejó claro que su compromiso con el equipo es absoluto: “Yo soy un jugador 24/7… todo lo que hago lo hago pensando en el futbol”.

Esta dedicación lo lleva a ser de los últimos en abandonar las instalaciones de Verde Valle, siempre con el objetivo de no estancarse. “Trato de quedarme seguir mejorando porque nunca estoy satisfecho con lo que hago, siempre quiero más y seguir creciendo y sé que todavía me faltan muchas cosas”, confesó el atacante sobre su rutina post-entrenamiento.

El “arma secreta” que pule la Hormiga González

Aunque es conocido por su olfato goleador y sus movimientos dentro del área, la Hormiga sorprendió al revelar que está incursionando en una faceta que antes no dominaba y que podría darle a Chivas una variante táctica inesperada. “Trato de siempre estar mejorando mi definición, mi remate de cabeza… todo. Hasta ahorita me están enseñando a tirar tiros libres porque pues nunca los tiraba, pero quiero aprender para tener más posibilidades de meter goles”.

Esta nueva faceta como cobrador de faltas es algo que el canterano está trabajando con intensidad: “Ahorita estoy también practicando muchas cosas para seguir mejorando”. Con esto, la Hormiga demuestra que no se conforma con ser un cazagoles dentro del área, sino que aspira a ser un futbolista total que pueda castigar al rival desde cualquier registro.