Chivas dejó pasar una buena oportunidad de asegurar el liderato del Clausura 2026 tras empatar 0-0 ante Necaxa en el Estadio Victoria, en un partido cerrado, con pocas emociones y donde el equipo rojiblanco no pudo romper el férreo bloque defensivo impuesto por los Rayos.

Sin embargo, una de las escenas más curiosas se dio después del partido. Tras el silbatazo final, Diego Campillo regresó al campo de juego con auriculares puestos y, apenas asomó desde el túnel, fue sorprendido por una verdadera lluvia de playeras rojiblancas lanzadas desde la grada donde aún permanecían aficionados de Chivas.

La cantidad fue tal que el defensor no alcanzó a reaccionar: las playeras cayeron directamente al césped ante su mirada entre incrédula y divertida. La situación tomó un tono aún más distendido cuando un auxiliar del cuerpo técnico de Gabriel Milito le acercó una birome, entre risas, anticipando la larga tarea que le esperaba al defensor. Con ayuda del staff, Campillo comenzó a acomodar los jerseys para poder firmarlas, en una escena que se extendió varios minutos por la cantidad acumulada.

Más allá de la anécdota, Campillo volvió a tener una participación destacada: fue titular, disputó los 90 minutos y compartió la línea defensiva junto a Daniel Aguirre y Luis Romo. En un torneo donde ha ganado protagonismo, el canterano se consolida como una pieza importante dentro del esquema de Chivas.

El partido de Diego Campillo vs. Tijuana