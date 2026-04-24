Las Chivas de Guadalajara atraviesan un momento de enorme solidez en el Clausura 2026 de la Liga MX, sosteniéndose en la cima de la tabla y consolidando un proyecto que, bajo la conducción de Gabriel Milito, ha logrado combinar resultados con una identidad de juego clara. El equipo no solo lidera, sino que además transmite la sensación de estar construyendo algo más profundo que una buena racha: una idea competitiva sostenida que lo vuelve protagonista serio del torneo.

En ese contexto, Carlos Salcido se mostró entusiasmado con el presente del Rebaño Sagrado y destacó la consistencia del equipo más allá de la posición en la tabla. “Más allá de que sean super líderes, más allá de que estén jugando muy bien, creo que están revalidando el torneo que hicieron en el torneo anterior, hoy con mejores resultados”, expresó, valorando la continuidad del rendimiento y la evolución respecto a la temporada previa.

El ex defensor también puso el foco en el impacto individual de los futbolistas y en la posibilidad de que varios de ellos lleguen a selecciones nacionales, algo que considera un reflejo del nivel del plantel. “Me da gusto que están en muy buen momento algunos futbolistas, la mayoría para estar ahí. Me da mucho gusto que muchos de los futbolistas vayan a Selección o que tengan posibilidades. Yo creo que se lo merecen muchísimo”, remarcó, subrayando el crecimiento colectivo e individual dentro del equipo.

Salcido además vinculó este presente con una esencia histórica del club, resaltando lo que significa Chivas en la formación y proyección de jugadores mexicanos. “Me da gusto que muchos estén dentro de una selección. Es el ADN de Chivas siempre”, sostuvo, en referencia a una identidad que el ex jugador considera parte estructural del Rebaño Sagrado y que vuelve a hacerse visible en este buen momento deportivo.

Carlos Salcido quiere alegrías en la Liguilla

Finalmente, el histórico defensor rojiblanco se permitió un cierre más emocional, sin perder de vista el objetivo mayor que se acerca en el calendario. “Esperemos nada más la Liguilla a ver cómo nos va. Digo cómo nos va porque ya saben que soy chivo, entonces esperemos que nos den buenas satisfacciones”, concluyó, dejando en claro la ilusión que genera este Chivas líder, que ahora buscará trasladar su gran fase regular al tramo decisivo del campeonato.