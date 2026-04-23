Uno de los grandes jugadores que tuvo Chivas en historia y que la afición se siente identificada es Adolfo Bautista. En las últimas horas volvió a ser noticia debido a que reveló que rechazó a América a pesar de que podría haber ganado tres veces solo por amor al Guadalajara.

Sin duda hay un sin fin de jugadores que se han formado en Verde Valle que se fueron y decidieron ser jugadores de las Águilas. El Maza Rodríguez es uno de ellos y en los últimos años fue Alejandro Zendejas.

Quien rechazó a América cuando era jugador de Atlético Morelia fue Adolfo Bautista. En diálogos con Chivas TV, el Bofo reveló que su representante llegó con una importante oferta y que él la rechazó a pesar de que le insistía para que sea jugador azulcrema.

Bofo Bautista reveló por qué rechazó a América. (Foto: IMAGO7)

“Un representante que traía en ese tiempo se me acercó y me dijo ‘¿Sabes qué ya te tengo un equipo el mejor de México?’ Yo me quedé y dije ‘Pues va a ser Chivas’ y me dice ‘¿Sabes qué no? Es América’. Y le dije ‘No, yo no voy ahí’. ‘¿Cómo que no?’, me dijo. ‘Vamos a ganar’ porque él gana. ‘Vamos a ganar bien ahí. Nos van a pagar más. Vas a ganar el triple que estás ganando acá’. Le dije: ‘Pero no quiero’”, recordó con una sonrisa el Bofo con la tranquilidad que no traicionó sus convicciones.

Bofo Bautista eligió entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

En medio de este contexto, el Bofo Bautista dio de qué hablar noticia debido a que en el Podcast de Chivas señaló quién es el mejor entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. La leyenda del Guadalajara no dudó y contestó: “Cristiano, jajaja”.