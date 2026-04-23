Chivas logró con el empate ante Necaxa superar su récord histórico de mayor cantidad de puntos en un torneo corto, alcanzando las 35 unidades y confirmando el gran trabajo que ha realizado Gabriel Milito a lo largo del Clausura 2026. Este registro refleja el excelente momento que vive el equipo, aunque no es el único récord que el actual plantel ha conseguido igualar en las últimas horas.

Durante la temporada 1995/1996, el Guadalajara alcanzó un total de 65 puntos en un mismo año futbolístico bajo el mando de Ricardo Ferretti. Ahora, con el punto obtenido la noche del miércoles, el equipo dirigido por Gabriel Milito alcanzó esa misma cifra, y podría incluso superarla si logra empatar o vencer a Xolos de Tijuana en el cierre de la fase regular, una situación de la que el propio estratega brasileño ya fue informado.

Fue en la mesa del programa Fútbol Picante donde el periodista especializado en Chivas, Jesús Bernal, le recordó a Ferretti el dato sobre su récord. Lo más llamativo fue la reacción del estratega brasileño, quien lejos de incomodarse mostró una actitud positiva y celebró que el equipo rojiblanco esté nuevamente alcanzando marcas históricas bajo el mando del técnico argentino, aunque eso sí, lo hizo fiel a su estilo.

“Qué bueno por Chivas. Vaya, hasta que alguien, carajo, está haciendo algo bien“, declaró el Tuca ante las cámaras, generando risas en sus compañeros.

El propio Ferretti se mostró satisfecho con este logro, algo que va en línea con los comentarios que ha realizado a lo largo del año sobre el entrenador rojiblanco. En distintas ocasiones ha elogiado el trabajo de Gabriel Milito, e incluso ha señalado en ese mismo espacio televisivo que, para él, el argentino ha sido el entrenador del año en la Liga MX gracias al estilo y resultados obtenidos con el equipo.

Gabriel Milito podría conseguir un récord institucional si logra ganar ante Xolos

Tal como lo mencionó Jesús Bernal durante el programa, si Gabriel Milito logra conseguir la victoria ante Xolos el próximo sábado, alcanzaría los 68 puntos en un mismo año futbolístico, superando el registro histórico que llevaba casi tres décadas vigente. Además, también llegaría a 38 puntos en un solo torneo corto, otra marca institucional que confirmaría el impacto histórico que ha tenido este equipo en la actualidad.