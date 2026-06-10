A menos de 14 horas para el inicio del Mundial 2026 y días para el inicio de la pretemporada, confirman que Chivas se quedaría con el fichaje de Jordan Carrillo. Sin embargo, Hugo Camberos sería la principal víctima ante la llegada del futbolista que la rompió en Pumas.

A menos de 14 horas de que comience la Copa del Mundo en 2026, Chivas decidió dar un manotazo en la mesa de cara al Apertura 2026 debido a que tendría cerrada la llegada de Jordan Carrillo de Santos Laguna. Con la llegada del futbolista sinaloense el Guadalajara no solo se vuelve a posicionar como candidato al título en el siguiente torneo, sino que además deja que Hugo Camberos sea la principal víctima. A Javier Mier y a Alejandro Manzo les faltó un cartel en el que indicarán al canterano el camino de salida.

Desde que Javier Mier y Alejandro Manzo se hicieron cargo de la dirección deportiva del Rebaño Sagrado, no hay mercado de pases en el que el equipo rojiblanco no sea protagonista. En los dos primeros de los que se hicieron cargo llegaron siete refuerzos que se pusieron la playera más pesada de México y respondieron. Diego Campillo, Bryan González, Efraín Álvarez, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda han rendido, mientras muchos aún esperamos saber qué tiene para dar Jonathan Pérez.

La inminente llegada de Jordan Carrillo a Chivas también marca el rumbo de lo que busca Gabriel Milito en Chivas y es allí en donde hay un jugador que se convierte en la principal víctima. Se trata de un Hugo Camberos que tras más de un año en el primer equipo no terminó de llenarle el ojo al técnico argentino.

Jordan Carrillo llegará a Chivas. (Foto: IMAGO7)

Hace unas semanas afirmamos que Camberos en el Clausura 2026 se había convertido en una especie de rueda de auxilio para el timonel rojiblanco que busca remontar el marcador ante una escuadra que contaba con una defensa muy abroquelada en el fondo. En la fase regular ingresó en los segundos tiempos ante Cruz Azul, Toluca, Tigres y Tijuana, y nunca terminó de marcar la diferencia.

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Con la llegada de Jordan Carrillo, las Chivas de Gabriel Milito ganan un jugador que no solo sabe jugar como interior, sino que además tiene gambeta y velocidad en los metros finales. El futbolista sinaloense es el revulsivo que el Guadalajara ya tenía en el banco de suplentes, pero con la certeza de que cuenta con una jerarquía probada.

Hugo Camberos el perjudicado con la llegada de Jordan Carillo. (Foto: IMAGO7)

La gran pregunta que debe hacerse Hugo Camberos es si vale la pena quedarse a pelear en este contexto en el Apertura 2026. No hay que olvidarse de que la última semana señaló que quería quedarse a llenarle el ojo a Gabriel Milito para ganarse un lugar en el Guadalajara, pero ante este tipo de fichaje no solo tiene que adaptarse a pelear por un lugar en otra posición, sino que además pelea de atrás como extremo.

Un punto a favor que tiene Camberos en este mercado de pases es que al menos en la Liga MX cuenta con una serie de clubes que estarán dispuestos a esperarlo con los brazos abiertos y con un puesto en el once titular. Se rumoreó que podía llegar a ser Toluca, pero puede aparecer un Rayados de Monterrey, un Tigres, un Pumas o hasta un Cruz Azul. Alternativas para salir tiene.

¿Qué debería hacer Chivas con Hugo Camberos?

Es un hecho que Hugo Camberos es un futbolista que necesita tener minutos con regularidad para terminar de consolidarse en la primera división y sin juego se va a terminar devaluando su carta. Por esta razón Gabriel Milito debe ser sincero con la directiva rojiblanca y dar vía libre para que el canterano salga en este mercado de pases. Una opción interesante puede ser un préstamo a Puebla, club que se caracteriza por tomar jugadores prestados y por no ser exigente.