Chivas inicia su pretemporada en Isla Navidad con una lista de convocados de 31 jugadores. El Guadalajara tiene como objetivo quedarse con el Apertura 2026 y la Leagues Cup.

Mientras México disputa la Copa del Mundo 2026, Chivas continúa con su preparación para el Apertura 2026 y la Leagues Cup. Con el objetivo de quedarse con los dos torneos, el Guadalajara confirmó una lista de 31 jugadores para la pretemporada que se realizará en Isla Navidad. Esta cuenta con la presencia de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, mientras que Efraín Álvarez es baja por lesión.

El Rebaño Sagrado dejó la vara muy alta luego de su performance en el Clausura 2026, en el que se destacó al llegar a Semifinales sin cinco titulares que se convirtieron en baja por estar convocados a disputar el Mundial 2026 con el Tri. Por esta razón, los chivahermanos están ilusionados porque además se hizo un fuerte libro de pases.

Con el objetivo de llegar de la mejor manera al Apertura 2026 y la Leagues Cup, Chivas realizará pretemporada en Isla Navidad. Por esta razón, Gabriel Milito confirmó una lista de 31 jugadores para la pretemporada que se realizará durante la próxima semana.

Castañeda y Carrillo se suman a la pretemporada. (Foto: IMAGO7)

En la lista se destaca la presencia de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, flamantes refuerzos del Guadalajara para el siguiente torneo. A su vez, contará con 11 elementos de las fuerzas básicas entre los que se destaca el primer llamado de Vladimir Moragrega de 27 años al primer equipo.

Vladimir Moragrega se suma a la pretemporada de Chivas. (Foto: X / @Chivas)

Las seis bajas de Chivas para la pretemporada en Isla Navidad

De cara a los trabajos de pretemporada, Gabriel Milito no podrá contar con Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González porque se encuentran con la Selección Mexicana. A su vez, Efraín Álvarez tampoco será tenido en cuenta porque causa baja por lesión.

Los convocados de Chivas