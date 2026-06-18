Cuando todo parecía listo para que Chivas iniciara su pretemporada rumbo al Apertura 2026, el Club confirmó una noticia inesperada relacionada con uno de sus jugadores más importantes. A través de un comunicado oficial, el Guadalajara informó que Efraín Álvarez fue sometido a un procedimiento quirúrgico exitoso este jueves, apenas unas horas antes de que el plantel viaje para comenzar los trabajos físicos de pretemporada, donde Gabriel Milito ya confirmó a los jugadores que serán convocados.

Efraín Álvarez fue operado este jueves.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara, el mediocampista rojiblanco fue intervenido para corregir un varicocele izquierdo. La operación se realizó sin complicaciones y ahora el futbolista comenzará su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico del Rebaño Sagrado, que evaluará constantemente su evolución durante las próximas semanas.

Por la naturaleza del procedimiento, los tiempos de recuperación suelen ser relativamente favorables para los deportistas de alto rendimiento. Aunque el Club no estableció una fecha específica para su regreso, en este tipo de intervenciones es habitual que los jugadores puedan reincorporarse progresivamente a los entrenamientos entre dos y cuatro semanas después de la cirugía, dependiendo de cómo avance la recuperación y de las sensaciones que presente el futbolista.

La noticia genera cierta preocupación debido a la importancia que ha adquirido Efraín Álvarez dentro del proyecto de Gabriel Milito. El atacante se convirtió rápidamente en uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel y estaba llamado a ser una pieza importante para el arranque del Apertura 2026. Sin embargo, todo indica que la intervención se realizó con suficiente anticipación para evitar que el problema se prolongara durante la competencia oficial.

Efraín Álvarez todavía tendría margen para llegar al inicio del Apertura 2026

Una de las noticias más positivas para Chivas es que el inicio del torneo está a un mes de distancia. Esto significa que Efraín Álvarez cuenta con un periodo importante para recuperarse, reincorporarse gradualmente a los entrenamientos y ponerse a punto físicamente. Aunque su regreso dependerá completamente de la evolución médica, por ahora no parece descartado que pueda estar disponible para las primeras jornadas del Apertura 2026, siempre y cuando su proceso de recuperación continúe avanzando de manera favorable.