Chivas se enfrentará al Puebla en su partido de la Jornada 3, en el cual Gabriel Milito mandará a su mejor 11 posible.

Chivas volverá a la actividad la noche de este viernes cuando visite al Puebla en la Jornada 3 del Apertura 2026, en un encuentro que se disputará sobre la cancha del Estadio Cuauhtémoc. El compromiso es especialmente importante para el Rebaño Sagrado, pues buscará conseguir su segundo triunfo del torneo después de la agónica victoria obtenida frente a FC Juárez, resultado que permitió al equipo de Gabriel Milito tomar confianza antes de la pausa por la Leagues Cup.

Para este compromiso, el Guadalajara parte como favorito para quedarse con los tres puntos, aunque deberá mantener la intensidad durante los 90 minutos. Uno de los jugadores que tendrá los reflectores será Armando González, quien buscará romper una curiosa estadística, ya que Puebla es uno de los pocos equipos de la Liga MX a los que todavía no ha podido marcarles gol, pese a haberlos enfrentado en dos ocasiones anteriores.

Armando González buscará anotarle al Puebla.

Gabriel Milito todavía mantiene dos dudas importantes para definir su once inicial. La primera es Richard Ledezma, quien fue reportado con molestias en la rodilla y se mantiene en duda para el partido de esta noche. La segunda corresponde a Kevin Castañeda, quien viajó al All-Star Game de la Liga MX ante la MLS, pero no tuvo participación debido a molestias en la misma zona.

Aunque Ledezma y Castañeda realizaron el viaje a Puebla junto al resto del plantel, todo apunta a que pudieron haber sido incluidos únicamente para mantenerse integrados con el grupo, tal como ocurrió con Omar Govea en la jornada anterior, cuando fue convocado pese a no ver actividad debido a una sobrecarga muscular.

Posible alineación de Chivas vs Puebla

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Luis Romo

José Castillo

Bryan González

Fernando González

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Jordan Carrillo

Armando González

DT: Gabriel Milito

Posible alineación del Puebla ante Chivas