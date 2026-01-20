Efraín Álvarez se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes en el esquema de Gabriel Milito en Chivas pese a que no ha colaborado con goles o asistencias en este Clausura 2026; sin embargo, hay un dato que parece inadvertido en la Selección Mexicana.

Javier Aguirre convirtió al Guadalajara en la base del Tricolor para esta gira por Centroamérica y Sudamérica al convocar a ocho futbolistas para los duelos contra Panamá y Bolivia; sin embargo, hubo un elemento que fue olvidado y se trata del ’10’ del Rebaño.

Según el portal de estadísticas OPTA, Efraín Álvarez es el segundo jugador más importante de toda la Liga MX en la generación de ocasiones de gol con 10, solamente detrás de Sebastien Salles-Lamonge del Atlético de San Luis que ha generado 11 en las tres jornadas disputadas.

Hace un año que el Vasco reconoció abiertamente el haberse sorprendido por la calidad de Efraín Álvarez; sin embargo, desde que el futbolista fichó con el Guadalajara en el verano del 2025, no lo ha vuelto a llamar al Tricolor de manera sorprendente, pese a que el Rebaño es la base de la Selección en este comienzo del 2026.

Efraín Álvarez, pedido por Ricardo Peláez en México

El exdirector deportivo del Guadalajara manifestó abiertamente su inconformidad porque Javier Aguirre le ha cerrado la puerta a Efraín Álvarez, ya que consideró que debió ser el futbolista que reemplazara a Gil Mora tras su baja por unas molestias físicas.

“Me surgen dudas en relación a por qué no un Jesús Angulo del Toluca o por qué no un jugador como Efraín Álvarez que ya incluso estuvo en Selección Nacional y que también participa en la generación de futbol, pero bueno”, declaró en palabras para Claro Sports.