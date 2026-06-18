La Selección Mexicana está a solo unas horas de disputar su segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Corea del Sur. Después de la victoria sobre Sudáfrica en el encuentro inaugural, la expectativa es alta entre la afición rojiblanca, que sigue de cerca a los cinco jugadores de Chivas convocados por Javier Aguirre. Sin embargo, todo apunta a que únicamente dos de ellos arrancarán como titulares en el Estadio Akron.

De acuerdo con los reportes más recientes surgidos alrededor del combinado nacional, Raúl Rangel y Roberto Alvarado se perfilan para mantenerse en el once inicial del Vasco Aguirre. El Tala conservó su lugar tras una actuación sólida en el debut mundialista, mientras que el Piojo fue uno de los mejores futbolistas de México frente a Sudáfrica, colaborando con una asistencia y destacando tanto en ataque como en defensa.

Roberto Alvarado calló a todos sus críticos con un partidazo.

El caso que más incertidumbre genera es el de Brian Gutiérrez. Aunque fue titular en el partido inaugural y tuvo participaciones importantes durante los 66 minutos que permaneció en el campo, diversos periodistas aseguran que Javier Aguirre estaría considerando darle la oportunidad desde el arranque a Gilberto Mora. De confirmarse, el mediocampista de Chivas comenzaría el encuentro desde el banquillo a pesar del crecimiento que ha mostrado durante los últimos meses con la Selección Mexicana.

Por otro lado, Armando González y Luis Romo apuntan a iniciar el compromiso como suplentes. La Hormiga continúa ganando reconocimiento dentro y fuera de México, pero todo indica que Javier Aguirre mantendrá a Raúl Jiménez como referencia ofensiva. En cuanto a Romo, pese a la expulsión de César Montes ante Sudáfrica, los reportes señalan que el lugar disponible en el once sería ocupado por Edson Álvarez, reduciendo considerablemente las opciones del capitán rojiblanco de aparecer desde el inicio.

Raúl Rangel y Roberto Alvarado buscarán liderar a México en Guadalajara

Si no hay cambios de última hora, Raúl Rangel y Roberto Alvarado serán los únicos representantes de Chivas que arrancarán como titulares en el México vs Corea del Sur. Ambos llegan en gran momento después de sus actuaciones ante Sudáfrica y tendrán la responsabilidad de ayudar al Tri a conseguir una victoria que prácticamente le aseguraría el boleto a la siguiente ronda. Además, para los dos rojiblancos se tratará de un partido especial, pues jugarán en el Estadio Akron, la cancha que consideran su casa durante todo el año.