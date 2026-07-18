La Concacaf Champions Cup despertó la nostalgia entre los aficionados de Chivas al recordar el último título internacional del Rebaño Sagrado. A través de sus redes sociales, el organismo publicó unas imágenes de aquella histórica conquista de 2018 acompañada del mensaje: “La noche que Chivas levantó la Concachampions de la mano de Matías Almeyda”.

El campeonato llegó el 25 de abril de 2018, cuando el Club Deportivo Guadalajara venció al Toronto FC en la final de la entonces llamada Liga de Campeones de la Concacaf. Tras empatar 3-3 en el marcador global, el Rebaño Sagrado se impuso en la tanda de penales para quedarse con el campeonato y regresar a la cima del futbol de la región.

Matías Almeyda consolidó una de las etapas más exitosas de la institución. Y es que bajo su mando, nuestras Chivas conquistaron la Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y la Concachampions, convirtiéndose en uno de los entrenadores más ganadores del Club Deportivo Guadalajara.

Cabe mencionar que el recuerdo también llega en un momento especial para el estratega argentino, quien actualmente es el director técnico de Rayados de Monterrey. Después de su exitoso paso por el Rebaño Sagrado, Matías Almeyda continuó su carrera en la MLS y posteriormente en Europa antes de regresar al futbol mexicano para asumir el proyecto de “La Pandilla”.

Asimismo, dicha publicación se realizó a minutos del debut de Chivas en el Torneo Apertura 2026, donde buscarán arrancar con el pie derecho, aunque la tarea de no será sencilla ya que se medirán a los Diablos Rojos del Toluca, uno de los grandes favoritos al título.

¿A qué hora es el partido entre Chivas y Toluca?

Chivas pondrá en marcha su participación en el Torneo Apertura 2026 este sábado 18 de julio, cuando reciba al Toluca en el Estadio Akron, en un duelo correspondiente a la Jornada 1. El encuentro, que marcará el debut del Rebaño Sagrado en el certamen, arrancará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México. La transmisión del compromiso será exclusiva de Prime Video, por lo que los aficionados deberán seguir el partido a través de dicha plataforma.