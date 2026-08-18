Para Armando González, la salida al Olympiacos podría abrirle las puertas de la Premier League fácilmente.

Armando González y Chivas se encuentran en negociaciones muy avanzadas con el Olympiacos de Grecia para concretar el esperado salto de La Hormiga al futbol europeo. Aunque todavía quedarían algunos detalles por definir para que la operación llegue a buen puerto, todo apunta a que el delantero rojiblanco está ante una oportunidad que podría cambiar por completo su carrera.

Y es que, aunque la Liga de Grecia no se encuentra entre las más competitivas de Europa al ocupar actualmente el puesto 12 en el ranking de la UEFA, la situación cambia cuando hablamos específicamente del Olympiacos. El conjunto helénico aparece en el lugar 28 del ranking de clubes de UEFA y es un participante habitual de las principales competiciones continentales, incluyendo Champions League, Europa League y Conference League.

Armando González está en la mira del Olympiacos.

Además, el plan a futuro podría ser todavía más atractivo para el delantero rojiblanco, pues Olympiacos se ha convertido en una especie de club trampolín. Desde que su propietario, Evangelos Marinakis, adquirió al Nottingham Forest en 2017, se ha vuelto constante el intercambio de jugadores entre ambas instituciones, abriendo una vía directa hacia la Premier League que podría beneficiar a González si consigue destacar en Grecia.

Por si fuera poco, el historial reciente del Olympiacos demuestra que sus jugadores pueden dar posteriormente un salto importante. Charalampos Kostoulas y Costinha fueron vendidos al Brighton, Daniel Podence llegó al Wolverhampton, Kostas Manolas fue transferido a la Roma y Andreas Samaris al Benfica, por lo que la posibilidad de utilizar al conjunto griego como plataforma para llegar a una liga de mayor jerarquía dependerá en gran medida del rendimiento que consiga mostrar La Hormiga.

Encuesta ¿Te parece buena opción para la Hormiga irse buscando la Premier League? ¿Te parece buena opción para la Hormiga irse buscando la Premier League? No, que se quede en Chivas y luego se vaya directo Sí, debe demostrar su nivel primero A la Premier League o cualquiera de las 5 Grandes Ligas Ya votaron 17 hinchas

Y hay otro atractivo importante: Olympiacos disputará la Europa League durante esta temporada, competencia en la que tendrá la oportunidad de enfrentarse a clubes de enorme tradición y nivel como el AC Milan, el Olympique de Marsella e incluso el AZ Alkmaar, donde juega otro canterano rojiblanco que dio el salto a Europa muy joven, Mateo Chávez. Para González, esto significaría comenzar su aventura europea compitiendo desde el primer momento en un escenario de gran exposición.

El papá y el representante de Armando González se reunieron con Chivas y son horas clave para definir su futuro

Mientras tanto, el futuro de La Hormiga podría definirse en las próximas horas, pues su padre y su representante ya se reunieron con la directiva del Guadalajara la noche de este lunes para hablar sobre la propuesta del Olympiacos. La postura del jugador será fundamental para determinar si finalmente se concreta la operación, mientras Chivas deberá decidir si acepta las condiciones económicas y el porcentaje de una futura venta que formarían parte del acuerdo.