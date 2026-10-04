Chivas le gana merecidamente a América en Oakland. En medio de este contexto, el Guadalajara debe agradecer el regalo de Zendejas para que Ángel Sepúlveda anote el primer gol.

En Oakland, Chivas juega mejor y supera por 2-0 a América en el Oakland-Alameda County Coliseum. Alejandro Zendejas, exjugador del Guadalajara, cometió la falta que permitió a Ángel Sepúlveda marcar el primero frente a las Águilas en California.

El partido tiene todo lo que debe tener un Clásico Nacional: goles, polémicas, jugadas de peligro, golpes y bronca entre los jugadores. Por esta razón el encuentro en Estados Unidos está encendido y todo el mundo lo está siguiendo.

Por su parte, Ángel Sepúlveda abrió el marcador para Chivas desde los once pasos. Tras un centro de Kevin Castañeda de tiro libre, el exjugador del Guadalajara tocó el balón con la mano en el área, por lo que el silbante cobró penal y unos minutos después el Cuate anotó el 1-0.

Cabe destacar que minutos más tarde Castañeda se llevó el balón, se la pasó a Dani Aguirre, quien de taco se la envió al Oso y este centró de la mejor manera para que Ángel Sepúlveda anotara un golazo de cabeza e introdujera el balón en el poste más lejano.

Video del regalo de Zendejas para el gol de Ángel Sepúlveda