Con la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ya concluida, toda la atención del Guadalajara está puesta en el arranque del Apertura 2026. El Rebaño Sagrado debutará en la Liga MX el próximo 18 de julio, mientras que los jugadores rojiblancos que estuvieron concentrados con el Tri reportarán el próximo lunes para comenzar su reincorporación al plantel de Gabriel Milito.

Sin embargo, si algo ha quedado claro es que la ilusión de la afición está por las nubes. Lejos de disminuir tras el Mundial, el entusiasmo por volver a ver a Chivas parece haber aumentado, pues existe la sensación de que el equipo tiene argumentos muy serios para pelear por el campeonato. Los refuerzos, el trabajo de Gabriel Milito y el buen momento de varios futbolistas han provocado que el Guadalajara sea considerado por muchos como uno de los grandes candidatos al título.

Prueba de ello es lo que ocurrió con el debut en el Apertura 2026, pues aún faltando más de semana y media para el encuentro, los boletos para el partido de la Jornada 1 ante Toluca ya se encuentran agotados, reflejando la enorme expectativa que existe por volver a ver al Rebaño Sagrado en acción en el Estadio Akron.

Lo llamativo es que no solo se ocuparon los lugares de los abonados. Desde hace varias temporadas, gran parte del inmueble queda reservado para quienes cuentan con abono anual, pero normalmente todavía existen entradas disponibles para aficionados que viajan desde otras ciudades o que desean asistir de manera ocasional. En esta ocasión, hasta esos boletos desaparecieron rápidamente, confirmando la alta demanda que generó el estreno del Guadalajara en el torneo.

Chivas jugará 9 partidos en el Estadio Akron.

Esta respuesta de la afición puede explicarse por varios factores. Además de las ganas de volver a ver al equipo tras varias semanas sin actividad oficial, Chivas tendrá una prueba de alto nivel frente al Toluca, otro de los principales candidatos al campeonato y un rival que se ha convertido en uno de los grandes “cocos” de Gabriel Milito, quien todavía busca conseguir su primera victoria frente a los Diablos desde su llegada al futbol mexicano.

Chivas disputará dos partidos de Liga MX seguidos en el Estadio Akron

El calendario también favorece al Guadalajara en el arranque del semestre. Chivas comenzará el Apertura 2026 con dos encuentros consecutivos como local: primero recibirá al Toluca el sábado 18 de julio a las 7:07 de la noche en la Jornada 1, y posteriormente volverá a presentarse ante su gente el 25 de julio a las 5:00 de la tarde, cuando enfrente a Juárez en la Jornada 2, una oportunidad ideal para buscar un inicio sólido frente a su afición.