El Guadalajara por fin hizo oficial los precios de las nuevas playeras con la marca de la palomita, tanto la versión de jugador como la de aficionado.

La euforia de los aficionados de Chivas continúa tras la filtración del uniforme completo del Guadalajara para el Apertura 2026 continúa, en donde miles de seguidores rojiblancos ya estarían en búsqueda de obtener el nuevo jersey del Rebaño, por lo que ya se dieron a conocer los precios de forma oficial.

El Guadalajara abrió la página de la Tienda Chivas para que se llevara a cabo la preventa de la nueva indumentaria con la marca de la palomita, en donde se dieron a conocer los montos, en donde la versión de aficionado tendrá un precio de mil 999 pesos, mientras que la versión de jugador costará 2 mil 999 pesos.

Sin embargo, la compra no puede ser enviada a domicilio, sino que debe ser recogida en la Tienda Chivas de la sucursal que se encuentra en el Estadio Akron el día 16 de julio, es decir, dos días antes del debut en el Apertura 2026 contra el Toluca.

¿Cómo será la playera de local de Chivas con Nike?

En horas recientes se han filtrado en redes sociales algunas fotografías del jersey rojiblanco, el cual tendría cuello polo en azul en la parte superior, mientras que la inferior será en rojo.

Por si fuera poco, mantendrá las rayas blancas y rojas hasta en las mangas y solamente tendrá una franja azul marino en la parte inferior de la playera, por debajo de las axilas.

¿Cuál jersey utilizará Chivas en los amistosos de pretemporada?

El Guadalajara confirmó que la primera ocasión en que porten su nueva indumentaria con Nike será hasta el sábado 18 de julio cuando se enfrenten al Toluca en la jornada 1 del Apertura 2026, por lo que para los duelos amistosos contra Correcaminos y Tampico Madero se utilizará la ropa de entrenamiento.