Chivas comenzó con su pretemporada para el Apertura 2026 de la Liga MX. Se esperaba la presencia de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, pero un insider reveló el motivo de sus ausencias.

Finalmente, Chivas comenzó con su pretemporada para el Apertura 2026 sin los cinco convocados que se encuentran disputando la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Una de las grandes ausencias en este inicio de actividades fue la de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, refuerzos estelares del Rebaño Sagrado para la siguiente parte del año. Según lo informado por Jesús Bernal, se debe a que el Guadalajara le dio unos días más de vacaciones.

29 días después de la eliminación a manos de Cruz Azul en la Liguilla, el Guadalajara comienza la temporada 2026-2027 con el objetivo de ganar todo lo que tendrá en su camino al disputar dos torneos de la Liga MX, la Leagues Cup y la Concachampions. El gran objetivo es quedarse con el torneo continental para así clasificar al Mundial de Clubes 2029.

Las actividades iniciaron en la clínica del doctor Ortega para realizar las pruebas médicas y físicas, por lo que se esperaba la presencia de los dos refuerzos de Chivas. Sin embargo, Jordan Carrillo y Kevin Castañeda se ausentaron, mientras que Luis Rey fue una de las caras nuevas que se presentó en Guadalajara.

Carrillo y Castañeda ausentes en la pretemporada de Chivas. (Foto: IMAGO7)

En medio de tanta incertidumbre sobre los refuerzos, Jesús Bernal trajo tranquilidad al informar que sus ausencias se debían a que se encuentran de vacaciones. “Tranquilos, no es que esté nada mal, no es que se vaya a caer. No. En realidad los acuerdos ya están con la directiva, con los jugadores y simplemente obedece al hecho. Recuerden un punto Kevin Castañeda tuvo muchas menos vacaciones porque se concentró con la Selección Mexicana como sparring y de hecho, de los sparrings, fue el que duró hasta el último partido que tuvo México contra Serbia. El caso de Jordan Carrillo que también llegó a la final con el equipo de Pumas y por ende sus vacaciones se vieron reducidas; entonces, claro que eso afecta un poquito en la determinación”, reportó el periodista de ESPN.

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2026?

La Liga MX confirmó la semana pasada que Chivas debutará ante Toluca el sábado 18 de julio en el Estadio Akron a las 18:00 del Centro de México, por lo que se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime. Seguramente el Guadalajara no podrá contar con Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González porque no realizaron la pretemporada a la par del grupo.