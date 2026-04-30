Aunque el Clausura 2026 aún no llega a su fin, en Chivas ya trabajan en la planificación del próximo torneo, entendiendo que el mercado de verano será determinante. No solo por el volumen habitual de movimientos, sino también por el impacto que tendrá el Mundial en la conformación de las plantillas, obligando a la directiva a anticiparse en la toma de decisiones.

En ese sentido, Luis Rey Mejía apunta a convertirse en el primer refuerzo del Guadalajara rumbo al Apertura 2026. El mediocampista fue convocado por Javier Aguirre a la concentración extraordinaria previa al Mundial, aunque en calidad de sparring, lo que refleja el potencial que el cuerpo técnico de la Selección Mexicana ve en él a mediano plazo.

Luis Gabriel Rey fue llamado a Selección Mexicana.

Más allá de su proyección, su llamado también responde a una cuestión logística, ya que Puebla no disputa la Liguilla, lo que facilitó su incorporación a este proceso. De esta forma, Rey Mejía podrá entrenar durante 45 días en el CAR bajo las órdenes de Aguirre, en un entorno de alta exigencia que podría impulsar aún más su desarrollo.

Cabe recordar que Luis Rey estuvo cedido durante el último año en Puebla, préstamo que ya finalizó, por lo que deberá reportar con Chivas en la pretemporada. Será entonces cuando Gabriel Milito evalúe si entra en planes del primer equipo o si se opta por una nueva cesión para garantizarle continuidad en Primera División.

¿Qué posición juega Luis Rey Mejía y cómo encajaría en Chivas?

Luis Rey Mejía se desempeña principalmente como mediocampista defensivo, una posición clave dentro del esquema de Chivas y que actualmente ocupa Fernando González. En ese sentido, su perfil resulta especialmente atractivo, ya que el Guadalajara carece de variantes naturales en esa zona del campo, lo que lo convierte en una opción muy interesante para reforzar el equilibrio del equipo de cara al Apertura 2026.