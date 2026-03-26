Armando González se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de Chivas a lo largo de este Clausura 2026 debido a su alta cuota goleadora, rendimiento que ha sido crucial para que el Rebaño presuma esa buena cosecha de puntos al registrar 30 de 36 posibles en la Liga MX.

Durante este semestre, el Guadalajara ha anotado un total de 25 goles, en donde la Hormiga ha colaborado con 10 dianas, convirtiéndolo en el jugador más peligroso de todo el plantel rojiblanco, por lo que Gabriel Milito ya estaría preocupándose por el cómo lo reemplazará cuando se marche a la Selección Mexicana.

El comunicador Alejandro Ramírez destapó que dentro del chiverío comienza a surgir el nerviosismo de cómo lograrán reemplazar al delantero de 22 años años de edad durante la Liguilla, principalmente porque los otros artilleros que son Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín no han estado finos como se esperaba.

“Hay una preocupación genuina en el Guadalajara. Sabe Gabriel Milito, el cuerpo técnico y la directiva de que Armando González que con sus actuaciones está obligando estar en la lista final de la Selección Mexicana.

“Saben que cuando se vaya van a tener un problema no menor. Armando González lleva 10 anotaciones, el que le sigue con más tanto es Ángel Sepúlveda con 3 (…) Están ocupados en que el equipo siga generando como hasta el momento para tratar de que tanto Ángel Sepúlveda como Ricardo Marín tengan ese timming para poder definir.

“Sí les ocupa el cómo van a responder Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, que entre los dos suman cuatro goles hasta esta fecha y es una preocupación para cuando se vaya la Hormiga que suma 10 tantos de los 25 que tiene el equipo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo se han repartido los goles en Chivas durante el Clausura 2026?