El entrenamiento de Chivas dejó una postal divertida protagonizada por Alan Mozo, quien no dudó en sacar su lado más bromista al retar a su compañero Armando González en una práctica de tiros a portería. Con tono retador, Mozo lanzó: “A ver, Hormiga, goleador, ¿no? Goleador de las Chivas, ¿no?”, buscando picar el orgullo del canterano rojiblanco.

Sin embargo, la respuesta de González fue inmediata y contundente. Lejos de intimidarse, el juvenil tomó el balón y marcó dos goles seguidos, arrancando las risas y aplausos del resto de los compañeros. El “trolleo” de Mozo terminó en su contra, pues La Hormiga no solo respondió con goles, sino que demostró confianza y personalidad frente a uno de los jugadores más experimentados del Rebaño Sagrado.

El ambiente en Verde Valle se llenó de buen humor, ya que el episodio mostró la convivencia positiva dentro del plantel, incluso en medio de la exigencia que vive Chivas en el torneo. Para la afición, el hecho refleja que hay unión en el grupo y que los jóvenes, como Armando González, están listos para responder en la cancha con talento y carácter.

Alan Mozo tiene un historial de fuerte temperamento, pero está vez estaba bromeando

Eso sí, no es la primera vez que Alan Mozo se ve envuelto en roces con compañeros. En otras ocasiones ha tenido discusiones dentro de la cancha por su estilo intenso y temperamental, aunque en este caso se trató de una broma que terminó fortaleciendo al grupo. La diferencia es clara: esta vez Mozo buscó bromear, y la “Hormiga” lo silenció con goles.