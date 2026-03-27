Javier Aguirre arrastra una de sus mayores incógnitas en las últimas semanas: definir quién será el encargado de defender la portería de la Selección Mexicanapara el Mundial de 2026.

La disputa por quién debe ser el portero titular del TRI está entreRaúl Rangel y Guillermo Ochoa, así que previo al partido ante Portugal, Pedro Caixinha habló al respecto en entrevista con ESPN.

“Guillermo Ochoa está presente, porque el entrenador confía mucho, justo ayer estaba hablando de lo que era el histórico que él tenía y del único que estaba todavía en activo”, mencionó el técnico de Bravos de Juárez.

“Creo que es un portero que tiene mucha jerarquía, mucho liderazgo y el entrenador seguramente lo llamó con dos puntos fundamentales. Uno, que se tiene que jugar, pues no hay ningún problema con eso y el otro es, lo que él puede aportar de liderazgo al grupo”, señaló.

¿Quién debe ser el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026?

En dicha entrevista, Pedro Caixina reveló que para él, el guardameta titular de la Selección Mexicana tiene que ser el del Club Deportivo Guadalajara, aunque también elogió a Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna.

“Yo no trabajé con ninguno, a no ser con Carlos Acevedo y Carlos es indudablemente un gran portero, pero, de lo que conozco aquí en México, el mejor que está, en mejor momento, es el portero de Chivas (Tala Rangel)”, finalizó.

Cabe mencionar que Raúl Rangel se perfila para arquero titular en el compromiso del TRI ante Portugal, el cual se llevará a cabo este sábado 28 de marzo en la cancha del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.