La Cantera Rojiblanca continuará con su participación en el torneo internacional que reúne a varias de las mejores canteras de Sudamérica.

Las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara volverán a tener actividad internacional este domingo, cuando enfrenten a Argentinos Juniors en la Fecha 2 de la Copa Imposible 2026 tras su debut ante Independiente Santa Fe.

El Rebaño llega a este compromiso luego de empatar 1-1 en su presentación dentro del torneo juvenil disputado en Medellín, Colombia. Chivas se había puesto en ventaja con un penal convertido por Uziel Vargas, aunque el conjunto colombiano igualó sobre el final con un gol olímpico.

¿A qué hora juega Chivas Sub-17 vs Argentinos Juniors?

El partido entre Chivas Sub-17 y Argentinos Juniors se disputará este domingo 25 de mayo a las 14:00 horas de la CDMX. El encuentro corresponde a la segunda jornada del Grupo A de la Copa Imposible 2026.

Dónde ver EN VIVO y GRATIS Chivas vs. Argentinos Juniors

La transmisión del encuentro podrá seguirse completamente en vivo mediante el canal oficial de YouTube de ESPN Fans. Además, el torneo también está disponible vía Disney+ Premium.

Streaming GRATIS: YouTube de ESPN Fans

Streaming: Disney+ Premium

El grupo de Chivas en la Copa Imposible