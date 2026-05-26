Chivas se prepara para analizar bajas y altas para el mercado de pases. En medio de este contexto, revelan que el Rebaño Sagrado habría decidido colocar como transferible a Miguel Tapias.

El Guadalajara sabe muy bien que para el siguiente torneo deberá realizar varias modificaciones si quiere mantener a la base de la plantilla e incorporar a determinados jugadores. En medio de este contexto, salió a la luz que la directiva de Chivas le habría comunicado a Miguel Tapias que fue colocado en la lista de transferibles.

No hay dudas de que hay una serie de futbolista que sabe muy bien que si siguen en la plantilla del Rebaño Sagrado no van a contar con muchos minutos de juego. Yael Padilla, Gilberto Sepúlveda y Hugo Camberos fueron futbolistas que eran tenidos en cuenta por el entrenador argentino, pero siempre eran la última opción.

Uno de los futbolistas que no entraría en planes es Miguel Tapias quien en la liguilla fue relegado para jugar ante Cruz Azul por Bryan González. En medio de este contexto, Futboltuber dio a conocer que la directiva del Guadalajara le informó al zaguero que fue colocado en la lista de transferibles para este mercado de pases, pero no significa que Gabriel Milito lo haya cepillado como en otros momentos.

Chivas le comunicó a Miguel Tapias que fue puesto en la lista de transferible. (Foto: IMAGO7)

¿Puede salir Miguel Tapias de Chivas?

Sin dudas es una gran posibilidad de que Chivas haya decidido colocarlo en la lista de transferibles debido a que se dieron los regresos de Diego Ochoa y Luis Rey. A su vez, en fuerzas básicas hay nombres como Ángel Chávez que seguramente sean tenidos en cuenta sobre Tapias para el Apertura 2026.

¿Chivas cerró el fichaje de Denzell García?

Como decíamos al inicio, el Guadalajara no cerró el fichaje de Denzell García ya que inició recién con las negociaciones por el futbolista de FC Juárez. De momento se sabe que el equipo de la Frontera estaría de acuerdo en recibir a Gilberto Sepúlveda como parte de pago, pero no quiere pagar el salario que gana el defensa en el Guadalajara.