Santiago Sandoval fue convocado, pero no podrá estar en el All-Star Game ya que no estará disponible ni para Chivas.

La Liga MX dio a conocer oficialmente la lista de jugadores que participarán en el All-Star Game 2026, el encuentro en el que una selección de las principales figuras del futbol mexicano se enfrentará a un combinado de la MLS. Entre los convocados destaca una importante presencia rojiblanca, ya que Chivas aportará seis futbolistas, repartidos entre jugadores elegidos por Antonio Mohamed y aquellos que fueron considerados gracias a sus nominaciones para los premios del Balón de Oro.

Uno de esos convocados es Santiago Sandoval, quien recibió el llamado tras ser uno de los nominados al premio de Novato del Año. Sin embargo, el mediocampista no podrá participar en el partido de las estrellas, ya que para esas fechas ni siquiera estará disponible para Chivas, debido a un compromiso mucho más importante con la Selección Mexicana.

Y es que Santiago Sandoval será convocado al Premundial Sub-20, por lo que después del partido correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 se incorporará a la concentración del Tricolor. El torneo se disputará del 24 de julio al 9 de agosto y será de enorme importancia, ya que México buscará asegurar su clasificación tanto al Mundial Sub-20 como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, objetivos que tienen prioridad absoluta sobre cualquier compromiso amistoso.

Considerando que el All-Star Game entre la Liga MX y la MLS se jugará el próximo 29 de julio, queda descartada la presencia de Sandoval en ese compromiso. En realidad, el joven rojiblanco estará concentrado intentando ganarse un lugar en una Copa del Mundo y en unos Juegos Olímpicos, mientras que el partido de las estrellas sigue siendo ampliamente criticado por gran parte de la afición mexicana, que considera innecesario disputar un amistoso en el que siempre existe el riesgo de sufrir lesiones.

Además, Santiago Sandoval no será el único futbolista que Chivas perderá por esta convocatoria internacional. El Guadalajara también cederá a Hugo Camberos y Samir Inda, además de varios elementos de sus Fuerzas Básicas como Sebastián Liceaga, Cristo Navarrete, Yohan Orozco, Carlos Hernández y Diego Covarrubias. Todos ellos forman parte de la base de la Selección Mexicana Sub-20, por lo que el club afrontará varias semanas con importantes ausencias en todas sus categorías.

¿Qué otros jugadores de Chivas fueron convocados al All-Star Game de la Liga MX vs la MLS?

Además de Santiago Sandoval, otros cinco futbolistas del Rebaño Sagrado fueron considerados para este compromiso. La lista la completan Richard Ledezma, Bryan González, Brian Gutiérrez, Armando González y Kevin Castañeda, confirmando la importante presencia rojiblanca dentro del representativo de la Liga MX. No obstante, todavía quedan dos lugares por definirse y no sería extraño que uno de ellos terminara siendo para Roberto Alvarado, quien fue considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo.