Tras la eliminación de Chivas ante Cruz Azul los rumores de altas y bajas ya se escuchan en el mercado de pases. Sin embargo, la negociación que el Guadalajara debe cerrar es la de Gabriel Milito y su renovación de contrato.

La eliminación contra Cruz Azul dejó golpeada a la afición de Chivas, pero con la ilusión de que en el Apertura 2026 se podrá lograr la 13. En medio de este contexto el mercado de pases ya se escucha en los pasillos del Guadalajara con fuertes rumores de posibles bajas y altas para el siguiente torneo. Sin embargo, la negociación que Amaury Vergara debe cerrar lo más pronto posible es la renovación de Gabriel Milito y no las llegadas de Denzell García y Jordan Carrillo.

A diferencia de Jorge Vergara, la administración de Amaury con sus hermanas se ha caracterizado por intentar formar un equipo competitivo y que se nutra con los propios jugadores que forman en Verde Valle. Ricardo Peláez y Fernando Hierro fueron los primeros en plantar las bases que se terminaron consolidando con el trabajo que mantienen Javier Mier y Alejandro Manzo.

Sin embargo, Chivas encontró en la dirección técnica de Gabriel Milito al entrenador ideal que puede llevar de fuerzas básicas al primer equipo a jugadores que levantan la mano desde hace un largo tiempo. Santiago Sandoval es el claro ejemplo del futbolista que a la familia Vergara y la afición le gusta ver porque es un jugador que sabe desde niño lo que es portar la playera rojiblanca y que puede rendir en momentos importantes como sucedió ante Tigres en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla.

Gabriel Milito encendió el fuego interno de Chivas tras el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

La eliminación ante Cruz Azul dejó un sinsabor extraño ya que se sintió el golpe de la derrota, pero quedó la sensación de que el Guadalajara podría haber logrado la 13 si estaba el equipo completo. El sentimiento que hay es que gracias al entrenador argentino se logró reavivar un fuego interno en jugadores, afición y directiva de que se puede lograr el objetivo y siempre pensando en la portería rival.

Amaury Vergara le tiene que ofrecer ya la renovación a Gabriel Milito

Salvo Guillermo Almada en Pachuca, la Liga MX se ha caracterizado por siempre tener entrenadores que apuestan a importantes mercados de pases para marcar la diferencia. Sucedió con Antonio Mohamed en Toluca, André Jardine en América, Ricardo Ferretti en Tigres y con el querido Matías Almeyda en Chivas.

Gabriel Milito firmó contrato con Chivas hasta el Clausura 2027. (Foto: IG / amaury_vergara)

A diferencia de ellos, Gabriel Milito entiende las dificultades de ser entrenador del Guadalajara y le encanta el reto. Es un entrenador que pidió refuerzos puntuales, pero además le gusta darle paulatinamente oportunidades a los canteranos ya sea por la necesidad del equipo, sucedió con Samir Inda y Santi Sandoval en el Apertura 2025, o porque el rendimiento o talento lo obliga a utilizarlo, como con Armando González.

La gran pregunta que surge es por qué Amaury Vergara no le ofreció la renovación al argentino tras una enorme temporada, por qué no hubo un guiño claro con la prensa para decir que quieren que se quede. Es el entrenador ideal para una institución como Chivas y el primer anuncio para la temporada 2026-2027 no debe ser la contratación de un figura de la Liga MX, sino que se mantiene el proyecto de Gabriel Milito por al menos un año más.