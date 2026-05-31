Marcelo Flores vuelve a ser tema de conversación, aunque esta vez por una noticia negativa que llega cuando estaba en la lista para la Copa del Mundo.

Marcelo Flores no podrá disputar la Copa Mundial de 2026, ya que se confirmó la gravedad de la lesión que sufrió durante la Final de la Copa de Campeones deConcacaf entre Toluca y Tigres.

Por medio de sus historias de Instagram, Marcelo Flores compartió el difícil momento que atraviesa tras la lesión sufrida que lo dejará fuera de la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Canadá.

El atacante del conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, quien sonó para reforzar al Club Deportivo Guadalajara, confirmó que sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior.

“Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles. Perdí mi ligamento cruzado anterior”, escribió Marcelo Flores.

“Solo quería agradecerles a todos por sus mensajes. No he estado usando el cel ni he revisado los mensajes, pero prometo responderles a todos y aprecio mucho su preocupación. Volveré más fuerte”, agregó.

El reporte médico de Marcelo Flores

Por medio de redes sociales, Tigres informó que: “Marcelo Flores sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será operado en los próximos días”.