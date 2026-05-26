En horas recientes ha cobrado fuerza la versión que pone al futbolista de Tigres en el radar del Guadalajara para el próximo mercado de fichajes.

Con el término del Clausura 2026 se dio comienzo con el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026, en donde Chivas es uno de los blancos favoritos para crear rumores de supuestos refuerzos que podrían llegar y en esta ocasión no fue la excepción.

En horas recientes se ha especulado sobre la posibilidad de que el Guadalajara lance una oferta a la directiva de Tigres para hacerse de los servicios de Marcelo Flores; sin embargo, dicha versión no sería del todo cierta.

Hay que recordar que desde hace varios días se viralizó el rumor que aseguró que el representante del futbolista habría solicitado su salida de Tigres, por lo que la directiva felina lo aceptó y está abierta a escuchar ofertas por el mexico-canadiense.

“Creo que es estrategia, es mucho humo. No creo que Marcelo Flores tenga cabida en Guadalajara (…) Hablando del tema deportivo, no creo que sea mejor que Efraín Álvarez o que Roberto Alvarado. Creo que es más de su representante el quererlo colocar porque ellos pidieron su salida de Tigres“, explicó el comunicador Ricardo Durán.

“Creo que quieren utilizar a Guadalajara como una catapulta, para encarecerlo y abrirle el espectro. Gana bien el muchacho, pero no lo han asesorado lo suficiente bien para que esté en otro escenario”, remató Alejandro Ramírez.

Los números de Marcelo Flores en el Clausura 2026

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.