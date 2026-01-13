Chivas tuvo una noche complicada en su visita al FC Juárez, en donde el arbitraje de Adonai Escobedo volvió a ser motivo de polémica al decidir anular un penalti a favor del Rebaño tras una falta sobre Armando González después varios minutos de revisión.

En la recta final del primer tiempo se suscitó la polémica debido a un pase filtrado en búsqueda de la Hormiga, en donde Moisés Murillo se barrió para intentar cortar el avance, jugada que el árbitro central decidió sancionar con pena máxima.

Sin embargo, tras algunos minutos de revisión en la cabina del VAR, Adonai Escobedo explicó que se anuló la jugada debido a que la Hormiga estaba en fuera de lugar al momento del toque, por lo que el penalti se canceló, desatando controversia.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro de la jornada 3?

El Guadalajara no tendrá mucho descanso y ahora deberá prepararse para su próximo compromiso en el Clausura 2026 en donde regresarán al Estadio Akron para enfrentarse a Gallos Blancos el próximo sábado 17 de enero en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.