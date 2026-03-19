Chivas sigue convirtiendo a sus detractores en fanáticos del estilo de juego que ha implementado Gabriel Milito, en donde ese nivel futbolístico los ha llevado a la cima del futbol mexicano en este Clausura 2026, por lo que el entrenador argentino se ha convertido en el personaje de moda en la Liga MX.

Desde que el sudamericano tomó las riendas del Guadalajara en el verano del 2025, la escuadra tapatía se ha convertido en un serio candidato al título por su manera de superar a casi todos sus adversarios, por lo que hay personas que lo quisieran ver en la Selección Mexicana.

Es por eso que el comunicador David Medrano lanzó su opinión sobre el Tricolor, en donde admitió que le gustaría que la Federación Mexicana de Futbol convenciera a Milito de ser asistente de Javier Aguirre en la próxima Copa del Mundo para darle más fuerza al conjunto nacional al ataque.

“A mi me gustaría y entiendo de que no están para cumplir sueños, pero de que Gabriel Milito fuera el asistente de Javier Aguirre para el Mundial. Que lo convenciera la Federación. Si vas a llevar la base de Chivas, que jueguen como en Chivas”, declaró el comunicador en su programa La de Ocho.

¿Por qué hay críticas contra la Selección Mexicana?

El rendimiento del Tricolor en los partidos más recientes ha dejado mucho qué desear entre los aficionados, ya que salvo el duelo contra Islandia, el equipo mexicano no ha ofrecido ni buen futbol, ni buenos resultados de la mano de Javier Aguirre.