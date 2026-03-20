La oportunidad de adueñarse del arco del América apareció para Rodolfo Cota en un momento inesperado, pues la lesión de Luis Ángel Malagón en el tendón de Aquiles le abrió la puerta para que el guardameta asumiera un rol protagónico.

Lejos de mostrarse inseguro, el experimentado arquero acepta el reto con naturalidad, consciente de la exigencia que implica defender la portería del conjunto de las Águilas, aunque se respaldó su experiencia por su paso por el Club Deportivo Guadalajara.

“Tuve la fortuna de salir campeón en Guadalajara y de ahí estuve seis años en León y también tuve la fortuna de conseguir el título. Hoy me toca estar acá. Vivo lo que es el día a día, posiblemente puedo decir que no vaya a jugar el día de mañana, hoy hay entrenamiento, es futbol y pueden pasar muchas cosas”, mencionó en rueda de prensa.

“Tengo algunos partidos en Primera División, tengo la fortuna de algunos torneos que se me han dado. Si me toca, trataré de hacer las cosas de la mejor manera, me preparo todos los días para estar listo porque sé en el club que estoy, sé lo que representa, sé la exigencia que hay. No puedes entrar y no responder porque la afición así lo pide”, agregó.

Rodolfo recordó su paso por nuestras Chivas.

¿Qué legado dejó Rodolfo Cota en Chivas?

El paso de Rodolfo Cota por el Club Deportivo Guadalajara quedó marcado como uno de los más exitosos en la historia reciente de la institución rojiblanca, debido a que fue pieza determinante en la conquista del Torneo Clausura 2017.

Entre 2015 y 2018, el arquero no solo levantó ese título, sino que también fue protagonista en la obtención de dos Copas MX y la Liga de Campeones de la Concacaf, además de una Supercopa MX.