Las declaraciones de David Faitelson han vuelto a encender el debate en torno a la Selección Mexicana, luego de asegurar que Javier Aguirre estaría esperando una mínima falla de Raúl “Tala” Rangelpara devolver la titularidad a Guillermo Ochoa.

Para el periodistade TUDN, la situación en la portería no está completamente definida, pese a las oportunidades recientes que ha tenido el “Tala”, pues dejó entrever que la confianza del cuerpo técnico en el joven guardameta podría ser frágil, abriendo la puerta a un cambio inmediato ante cualquier error.

“Javier Aguirre estará esperando una pequeña pifia del “Tala” Rangel para poner a Guillermo Ochoa como titular”, escribió el polémico periodista en su cuenta de X.

Y es que la figura de Memo Ochoa sigue pesando dentro del entorno del representativo azteca, a pesar de las críticas, ya que su experiencia en Copas del Mundo y su liderazgo lo mantienen como una opción constante.

Por su parte, Raúl Rangel atraviesa un momento importante en su carrera, con la responsabilidad de consolidarse como el futuro en la portero del TRI; sin embargo, este tipo de declaraciones aumentan la presión sobre sus actuaciones, debido a que cada error podría ser determinante en la lucha por la titularidad.

¿Cuál es la convocatoria de México para medirse a Portugal y Belgica?

Porteros

Raúl Rangel – Chivas

Guillermo Ochoa – AEL Limassol

Carlos Acevedo – Santos

Defensas

Richard Ledezma – Chivas

Jorge Sánchez – PAOK

César Montes – Lokomotiv

Israel Reyes – América

Johan Vásquez – Genoa

Everardo López – Toluca

Jesús Gallardo – Toluca

Jesús Angulo – Tigres

Mediocampistas

Denzell García – FC Juárez

Erik Lira – Cruz Azul

Obed Vargas – Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo – Real Betis

Orbelín Pineda – AEK Atenas

Carlos Rodríguez – Cruz Azul

Érick Sánchez – América

Brian Gutiérrez – Chivas

Delanteros