Chivas visitará este sábado a Rayados de Monterrey en el duelo correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026, en un partido que llega con contextos muy distintos para ambos equipos. Mientras el Guadalajara llegará motivado tras golear 5-0 al León, los regiomontanos enfrentan incertidumbre con varias bajas importantes y el inicio de una nueva etapa con entrenador.

Sin embargo, más allá de lo futbolístico, hubo un detalle que llamó poderosamente la atención. La Liga MX confirmó los uniformes que utilizarán ambos equipos, y la sorpresa fue que Chivas saltaría al campo con su tradicional uniforme rojiblanco, a pesar de jugar como visitante, algo que no es habitual y que generó múltiples reacciones entre la afición.

Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse al Apertura 2021. Desde entonces, el Guadalajara no utilizaba su uniforme de local en el Estadio BBVA, debido a la similitud con la indumentaria de Rayados, que también presenta tonos claros y short oscuro. Por esta razón, lo más común ha sido evitar que ambos equipos coincidan con sus kits principales.

Ante este escenario, no se descarta que la Liga MX pueda modificar esta decisión en las horas previas al partido para evitar cualquier tipo de confusión visual en el terreno de juego. Mientras tanto, la expectativa crece por un encuentro que promete ser de los más atractivos de la Jornada 12, tanto por lo deportivo como por estos detalles fuera de la cancha.

La Liga MX también confirmó al cuerpo arbitral para el partido entre Monterrey y Chivas

En paralelo, también se dieron a conocer los encargados de impartir justicia. Víctor Alfonso Cáceres será el árbitro central, acompañado por Jorge Antonio Sánchez y Jaime Adrián Villasana como asistentes, mientras que Jesús Rafael López fungirá como cuarto árbitro. Con este nombramiento, se espera un arbitraje sin polémicas y que el partido se desarrolle con normalidad.